Com apoio de Gladson e Petecão, Funasa vai tratar água de colonos

O novo superintendente da Funasa, Ronaldo Craveiro, anunciou nesta quarta-feira, 17, no Bujari, o lançamento de um projeto cujo objetivo é tratar água em comunidades da zona rural. Chamada de “Salta ‘Z’”, a novidade vem de Belém, onde um engenheiro criou um sistema simples de tratamento de água capaz de coletar o elemento em qualquer manancial e transformá-lo em potável nas casas de agricultores.

O projeto piloto vai acontecer na comunidade da Bonal, circunscrição do município de Senador Guiomard. “O aparelho vai ser instalado na comunidade para tratar água suficiente para abastecer uma vila, por exemplo”, informa Craveiro. A Funasa selecionará as dez prefeituras onde estão sendo catalogadas pequenas comunidades com muita carência. A princípio, Quinari, Bujari, Plácido de castro, Xapuri e Assis Brasil estão na preferência. A captação de recursos em Brasília para a materialização do projeto é de responsabilidade dos senadores Gladson Cameli (PP) e Sérgio Petecão (PSD).