BR-364 terá mais de R$ 100 milhões para restauração e manutenção em 2018

Em entrevista exclusiva ao ac24horas na cidade de Porto Velho, o diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Valter Casimiro Silveira, garantiu que estão disponibilizados no Orçamento Geral da União mais R$ 100 milhões para restauração e manutenção da BR-364 no Acre em 2018. O diretor afirmou ainda que para as águas do rio Madeira não transbordar em caso de enchente, já existe um projeto de elevação da rodovia sendo analisado em Brasília.

O diretor nacional do DNIT que esteve na Capital rondoniense no início desta semana para debater sobre as obras na BR-319 que liga Porto Velho a Manaus, durante a diligência da Comissão de Infraestrutura do Senado Federal, conversou com a reportagem deste site e esclareceu que para este ano continuará havendo recursos para cuidar da BR-364.

Segundo Casimiro se houver também a necessidade de direcionar mais recursos para a BR-364 isso será feito. Mas no momento de acordo com ele, os recursos irão garantir que a BR continue dando trafegabilidade entre Acre e Rondônia.

O diretor revelou também que já existe um estudo que vem sendo avaliado pelo DNIT para elevar o nível da rodovia nos pontos mais críticos que venham a apresentar problemas como inundações e até mesmo erosões. Casimiro explicou ainda que vem sendo trabalhado com a Agência Nacional de Águas (Ana) e principalmente com a direção das Usinas Hidroelétricas de Jirau e Santo Antônio ações que devem ser feitas caso exista a possibilidade de uma enchente inundar a BR-364.

Confira a entrevista:

Ac24horas – O Acre está preocupado com uma possível enchente que possa inundar a BR-364 entre Rondônia e Acre. Quais as providências estão sendo tomadas?

Diretor Nacional do DNIT, Valter Casimiro Silveira – Existe em minhas mãos um projeto para poder aumentar a estrutura da base da Rodovia em alguns pontos, até aumentar a altura da Rodovia para que garanta as condições de trafegabilidade o ano todo sem problemas. Então, junto aos órgãos como a ANA, Defesa Civil superintendência do DNIT em Rondônia e Acre, junto com a direção das usinas estamos sempre acompanhando a situação do nível do rio Madeira. Ele chegando a um ponto de risco iremos tomar todas às providencias possíveis para garantir que não ocasione todo aquele transtorno que aconteceu em 2014.

Ac24horas – Qual o projeto o DNIT tem para a BR-364 na região do Estado do Acre?

Diretor do DNIT – Para este ano de 2018 tem disponibilizado no Orçamento Geral da União pouco mais de R$ 100 milhões para manutenção e restauração da BR-364. Temos este recurso para garantir a trafegabilidade na rodovia.

Ac24horas – Mais somente cem milhões é suficiente para garantir a melhoria da BR-364, sabendo que no território acreano o solo é mais difícil de construir?

Diretor do DNIT – Veja bem, temos esses mais de R$ 100 milhões, mas se for preciso disponibilizar mais, o Governo Federal para o Acre terá as condições para viabilizar. Mas no momento este recurso como já disse, vai suprir as necessidades para garantir que os usuários continuem trafegando. A BR 364 está toda contratada, as empresas estão atuando. Neste período de inverno não está dando de realizar o trabalho de restauração da BR, então é feito um trabalho de manutenção para evitar que perca as condições de trafegabilidade, mas acredito que atualmente a BR 364 garante a segurança para o usuário e também a trafegabilidade.

Ac24horas – Existe outros tipos de investimentos que serão realizados no Acre, por meio de projetos do DNIT?

Diretor Nacional do DNIT – Estamos com o projeto de além de elevar a BR 364 nos pontos críticos como relatei anteriormente, temos outro projeto que é de reconstrução total da BR 364. Esses levantamentos e estudos vêm sendo feito pela superintendência do DNIT no Acre e em Brasília. Em breve teremos mais informações concretas desses investimentos futuros.

