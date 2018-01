Bombeiros do Acre resgatam corpo de colono que morreu afogado no rio Juruá, em Guajará no Amazonas

Mergulhadores do Corpo de Bombeiros do Acre, em Cruzeiro do Sul, resgataram nesta quinta-feira (18) o corpo do colono Jorge Cardoso do Nascimento, de 49 anos, que havia desaparecido ontem no rio Juruá, em Guajará (AM), distante 18 km de Cruzeiro do Sul.

O comandante do CBMAC no Juruá, capitão Rômulo Barros, disse que o homem navegava em uma pequena embarcação e caiu no rio depois que o barco bateu um tronco de árvore.

Como já estava escuro para o trabalho dos mergulhadores, a equipe voltou hoje ao local e encontrou o corpo de Jorge por volta das 10h da manhã e foi levado para o hospital da cidade, já que não dispõe de IML.