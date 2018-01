BBB18: conheça os participantes e siga-os nas redes sociais

Ana Paula e Breno foram os primeiros anunciados pela emissora

A Globo começou a anunciar na tarde desta quinta-feira (18) os participantes do BBB18. Conheça e siga todos eles nas redes sociais.

Ana Paula, de 23 anos, é estudante de Jornalismo de Santa Catarina

Ela disse ao site Gshow ter um pai ET e ser uma “bruxa”: “São seres muito femininos”. Além disso, Ana Paula é muito ligada à astrologia. Ela adora mandar nudes, mas arianos, aquarianos e piscianos, por exemplo, não têm chances.

Breno, de Goiás, tem 29 anos e é sócio de um escritório de arquitetura

Ele é apelidado de Adão pois já foi encontrado nu com uma menina no jardim de uma festa. “Trato minha vida como se fosse novela: o pessoal gosta de acompanhar!”.

Caruso tem 34 anos e é publicitário de São Paulo

“Você tem que ser um bom exemplo para as pessoas”, disse ao Gshow. O “ogro do bem”, como ele mesmo diz, não é de fazer média com os outros. Além disso, ele está solteiro e diz ser namorador.

EM ATUALIZAÇÃO…