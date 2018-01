As autoridades municipais parecem estarem fechando os olhos para uma situação que a cada dia se agrava no Município de Sena Madureira.

As autoridades municipais parecem estarem fechando os olhos para uma situação que a cada dia se agrava mais no Município de Sena Madureira. É público e notório que a quantidade de cães vagando pelas ruas e avenidas vêm aumentado consideravelmente e os responsáveis pelo serviço de zoonose não estão tomando as providências cabíveis em busca de uma solução.

A gestão municipal no início do ano encaminhou um projeto para ser votado na Câmara Municipal para construção de um canil mais até agora só ficou no papel também foi divulgado na mídia que viria uma carrocinha para o município e recolheria os animais que estavam vagando pelas ruas da cidade, colocando assim a vida dos condutores de veículos em perigo e aumentando os acidentes de trânsitos envolvendo animais, outra situação é os ataques sofridos por pessoas idosas que, muitas vezes tem que saírem de casa com pedaços de madeira na mão para tentarem se proteger dos cães.

Tentamos contato com o representante do poder municipal, mais seu telefone estava fora de cobertura. O espaço fica aberto caso ele queira se manifestar sobre o conteúdo da matéria 99967 8096.