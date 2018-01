ALERTA: Nível do rio Madeira, em Porto Velho, já ultrapassou a cota de alerta

O nível registrado foi divulgado hoje.

O rio Madeira continua subindo, segundo dados Cotagrama Diário divulgados hoje pelo Sistema de Proteção na Amazônia. Nesta quinta-feira 18.01, a lâmina de água do rio Madeira, em Porto Velho, é de 14,04m, quatro centímetros além da cota de alerta convencionada pela Defesa Civil.

Apesar das autoridades ainda acharem cedo falar em uma nova grande cheia como a de 2014, os números merecem atenção. Foi no dia 20 de janeiro daquele ano que o nível do rio Madeira começou a subir vertiginosamente, quando atingiu o nível de 14,87m até chegar nos 19,70m em março de 2014.

ACRE

Por enquanto, a situação mais crítica da cheia é no Estado vizinho do Acre. Segundo o site O RIO BRANCO, Às 17 horas desta quarta-feira (17.01), o nível do rio Acre, em Rio Branco, marcava 12 metros e continuava a baixar lentamente, após haver passado da cota de alerta e chegado à marca de 13,7m no último sábado.

No entanto, a partir desta quinta-feira, voltará a subir e poderá ficar próximo ou até passar da cota de alerta nos próximos dias, tendo em vista as chuvas intensas que ocorreram nos últimos dias em toda a sua bacia hidrográfica.

Em Brasileia, seu nível subiu 5 metros, em menos de 24 horas, e continua subindo, marcando, às 17 horas desta quarta-feira, a maior marca deste verão, atingindo a cota de 8,5m, sendo a maior deste verão, até o momento, podendo, nesta quinta-feira (18), ficar próximo da de alerta que é de 9,8m.