Alan Rick visita obras e garante recursos para recuperação de escolas em Plácido de Castro

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou nesta segunda-feira (15) várias obras que vem sendo executadas no município de Plácido de Castro

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou nesta segunda-feira (15) várias obras que vem sendo executadas no município de Plácido de Castro e na Vila Campinas, além de conhecer de perto os problemas de escolas municipais que necessitam de reformas urgentes para garantir um ensino de qualidade aos alunos.

Alan Rick foi eleito o melhor parlamentar acreano na Câmara dos Deputados no ano de 2017 e é um dos campeões de emendas parlamentares no município de Plácido de Castro, para onde destinou mais de R$ 2 milhões de reais somente em emendas individuais nos últimos três anos.

Acompanhado do prefeito Gedeon Barros, do vice-prefeito José Maria e da secretária de Educação, Jersilei Leão, e do secretário de Planejamento, Acleilton Angelim, Alan Rick se comprometeu a buscar, junto ao Ministério da Educação – através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) – recursos para várias obras, uma delas, a escola José Walmir, no bairro Olaria, além de R$ 4 milhões para a construção de uma escola que vai beneficiar 400 alunos na Vila Campinas.

“Algumas escolas do Plácido de Castro estão com a estrutura comprometida. Verifiquei in loco suas condições e fiquei feliz em ver o esforço do prefeito Gedeon que está finalizando obras de escolas com recurso próprio da prefeitura. Vamos buscar em Brasília, junto ao FNDE, os recursos necessários para ajudar na recuperação e novas construções”, disse o deputado Alan Rick, que lá mesmo em Plácido de Castro, ligou para o FNDE que prontamente atendeu o parlamentar e a secretaria de Educação do município. “Quando trabalhamos com amor, Deus abençoa”, finalizou o deputado.

O deputado também visitou as escolas Senira dos Santos e João Batista, o estádio de futebol de Plácido, que conta com recursos de emendas de sua autoria para obras este ano, escolas e o galpão da Indústria de Farinha de Vila Campinas, que atualmente se encontra em fase de construção.

“Tenho priorizado trabalhar o apoio às prefeituras do nosso Estado com recursos em emendas ao Orçamento, além de recursos extra orçamentários. O prefeito Gedeon vem realizando um excelente trabalho, o que valoriza ainda mais esse trabalho em Brasília, com a boa aplicação dos recursos em favor da comunidade”, disse Alan Rick.