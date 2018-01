WhatsApp testa alertas para denunciar compartilhamento de spam

Usuários vão receber uma notificação avisando que determinada mensagem já foi compartilhada muitas vezes

Parece que o WhatsApp está testando enviar alertas a seus usuários para indicar quando uma mensagem foi compartilhado muitas vezes. O objetivo da medida é tentar reduzir a quantidade de spam que circula no mensageiro.

De acordo com site ‘The Verge’, caso o usuário receba uma destas mensagens, o WhatsApp vai soltar uma notificação com a frase “Forwarded Many Times”, ou reencaminhado muitas vezes.

O caso contrário, ou seja, se o usuário estiver encaminhando uma mensagem que foi encaminhadas muitas vezes, ele vai receber um alerta com a frase “a mensagens que você está mandando já foi compartilhada muitas vezes”.

Um porta-voz do WhatsApp se recusou a falar sobre o assunto. Por isso, detalhes sobre esta implementação ainda não foram divulgados.