VIOLENTO: Tio é preso por agredir sobrinha com socos e pedrada

A adolescente acionou a Polícia Militar e o suspeito fez ameaças

Por volta das 23h20 da noite de terça-feira (15), Edson P. L., 33, foi preso acusado de espancar a sobrinha de 14 anos em uma residência, localizada no bairro Ronaldo Aragão, região Leste de Porto Velho.

De acordo com informações da polícia, o suspeito ficou enfurecido porque o sobrinho de 12 anos pegou o DVD dele para assistir filme. Edson tentou agredi-lo, mas a menor impediu que o irmão fosse espancado e acabou atacada com socos e pontapés. Ela correu e ainda foi atingida com uma pedrada no ombro, arremessada pelo tio. A adolescente acionou a Polícia Militar e o suspeito fez ameaças.

Uma guarnição chegou ao local e prendeu Edson em flagrante por lesão corporal.