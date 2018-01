Vasco da Gama do Acre faz rifa para custear despesas e tentar disputar o campeonato acreano de 2018

Primo pobre do famoso Vasco da Gama do Rio de Janeiro, o Vasco do Acre enfrenta sérios problemas financeiros para disputar o estadual da 1ª divisão, que começa no próximo dia 21.

Para reforçar o combalido caixa, o clube está promovendo uma rifa com prêmio de R$ 1 mil.

Os bilhetes custam R$ 5,00 e estão sendo vendidos por jogadores, comissão técnica e torcedores. No dia 4 fevereiro, em sua sede campestre, no bairro Bosque, o time realiza um dia de lazer com torneio de futebol, sinuca, piscina, venda de comida e bebidas.

Todo o valor arrecado será destinado para custear as despesas do time profissional. O Vasco estréia na temporada 2018 no dia 24 contra o Plácido de Castro, na Arena da Floresta.