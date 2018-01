Primeiro asteroide do ano se aproximará da Terra amanhã

Fim de janeiro contará com a aproximação de corpos celestes

Um astrônomo russo revela que fenômenos espaciais surpreenderão os habitantes da Terra. Em particular, informa-nos sobre dois asteroides que passarão próximos do nosso planeta.

“No fim de janeiro, duas aproximações de asteroides nos aguardam. Os asteroides 1993 VD e 2003 CA4 passarão a uma distância muito grande da Terra, por isso os especialistas não os consideram como ameaça”, comunicou ao canal Zvezda o cientista russo Pavel Skripnichenko, que trabalha no Departamento de Astronomia, Geodésia e Vigilância do Meio-Ambiente da Universidade Federal dos Urais.

Em 18 de janeiro um dos maiores asteroides do cinturão, Vesta, voará em direção à Terra e estará a uma curta distância do nosso planeta. Segundo estimam os astrônomos, é possível que o asteroide seja visível a olho nu. Passará perto da Terra por volta das 4h GMT (1h no horário de Brasília).

O cientista destacou que será possível distingui-lo porque não piscará, ao contrário das estrelas, e também mudará sua posição rapidamente. O caso é realmente interessante sendo que os asteroides raramente são vistos a olho nu.

Quanto ao segundo e maior asteroide — o 144.332 — voará próximo da Terra em setembro de 2018. Seu diâmetro estimado atingirá 1,3 quilômetros, enquanto a distância entre o corpo celeste e a superfície da Terra contará com oito milhões de quilômetros.

Entre outros fenômenos espaciais incomuns esperados em 2018, encontram-se um eclipse total da Lua que ocorrerá em 31 de janeiro, indicou Skripnichenko.

De acordo com ele, a Lua terá uma cor vermelho-púrpura e será possível observá-la na América do Norte, Europa e na parte central da Rússia.

O segundo eclipse lunar acontecerá em julho de 2018 e será visível em grande parte da Europa, Ásia, parte sul da América do Norte, Austrália, Antártida e América do Sul. com informações do Sputnik.