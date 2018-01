Polícia identifica corpo de jovem encontrado nu e com marcas de agressões no bairro Conquista

Para o delegado, a causa da morte é uma incógnita. Ele aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal

O jovem encontrado morto, nu e com o corpo repleto de marcas de agressões ao lado de um córrego no bairro Conquista, no início da tarde de terça-feira (16), foi identificado como Lucas Pinheiro da Silva, de 23 anos. Ele seria morador do município de Cruzeiro do Sul, mas a polícia ainda não conseguiu localizar seus familiares.

De acordo com o informado pelo delegado Cristiano Bastos, Lucas foi encontrado com vida e agonizando, daí então os populares ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e passaram algumas instruções de reanimação até a unidade chegar, porém ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser atendido.

Para o delegado, a causa da morte é uma incógnita. Ele aguarda o resultado do laudo do Instituto Médico Legal (IML) para identificar o que o teria levado ao óbito, já que no corpo não havia marcas de tiros ou perfuração por arma branca, apenas marcas de agressões nas pernas, braços e costas, como se tivesse sido torturado.

Como não localizaram a família, o delegado diz que está à procura de uma ex-namorada que mora na cidade, para que ela seja ouvida e dê mais informações que possam levar à família ou até mesmo hipóteses de quem possa ter cometido o crime.