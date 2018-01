Pais devem confirmar matrículas de alunos que mudaram de escola até sexta-feira (19)

Quem trocou de escola deve ficar atento ao prazo para confirmar a matrícula até a sexta-feira (19). Até o dia 23, as escolas devem divulgar as vagas remanescentes que vão ficar disponíveis.

Para não ter problemas, Simone, assim como outras mães, decidiu fazer a confirmação da matrícula logo no primeiro dia do prazo, que começou na última segunda (15). Após entregar a documentação, as mães saíram das escolas com informações sobre regras que os alunos devem respeitar na nova escola.