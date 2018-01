Onça mata homem e restos são encontrados em acampamento

Um vídeo veiculado nesta semana em uma rede social tem deixado às pessoas que moram na região amazônica, próximo a mata fechada com medo. Trata-se de uma história de caçador, onde a caça não foi a presa. O vídeo mostra imagens fortes e Informações dão conta que o ataque de uma onça ocorreu em Macapá, capital do Amapá. Dois homens aparecem no vídeo, um deles armado com uma espingarda, andando pela mata e um acampamento mostrando o trajeto e o que aconteceu na luta entre homem e animal.

Após o ataque fatal a onça estraçalhou o corpo da vítima. Ao notarem o ataque os companheiros de trabalho, amarraram o corpo em uma árvore para que o animal não levasse o que restou e fizeram um fogo na tentativa de espantar a fera. Aí os homens levaram o corpo para o acampamento e mais uma fogueira foi acesa, além do motor estacionário ser ligado a noite interia para clarear a área, no intento de evitar o retorno do bicho. Não deu certo e a Onça levou o corpo que sofreu mais danos e a cabeça da vítima foi arrancada e encontrada a cerca de 50 metros a frente. (Imagens Fortes)