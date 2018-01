NAUFRÁGIO: Localizada terceira vítima de tragédia em Abunã

O idoso estava com outras quatro pessoas da mesma família, quando a embarcação em que estavam afundou

Equipes do Corpo de Bombeiros, depois de três dias de intensas buscas, conseguiram localizar e resgatar o corpo de Raimundo Cavalcante – terceira vítima da tragédia em Fortaleza do Abunã, ocorrida no último sábado (13).

O idoso estava com outras quatro pessoas da mesma família, quando a embarcação em que estavam afundou.

Na ocasião, duas mulheres conseguiram se salvar. Os corpos de Francisco Sobrinho e o filho de 3 anos, João Miguel já haviam sido resgatados.