Moradores da rua Montreal cansados de esperar pela Prefeitura de Rio Branco decidem tapa cratera

Os moradores da rua Montreal no bairro Esperança III cansados de espera pelos serviços de pavimentação fa Empresa municipal de Rio Branco decidiram eles mesmos tapa uma cratera que impedia a liberdade dos moradores de ir e vim.

Segundo um morador wue enviou o vídeo mostrando o outro tapando o gigantesco com restos construção (concreto).

O morador diz que: “Pode se observar que já tem material, concreto de outros reparos anteriores. Na verdade essa rua não foi asfaltada, ela apenas recebeu uma camada de pinche e outra de brita e por isso ficou. Quando passa um caminhão a base da rua não aguenta e fica toda deformada. Tenho certeza que a empresa que ganhou a licitação já recebeu toda a grana e não fez o que tinha que fazer” finalizou!

Nota da Redação:

Tentamos contato com a Assessoria da Prefeitura de Rio Branco, através do Whatsapp, mas não tivemos retorno.



