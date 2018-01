Hackers podem acessar downloads de Torrent e alterar arquivos

Brecha na segurança permite que usuários tenham acesso remoto à lista de downloads

Um tópico no fórum do Project Zero, grupo do Google focado em descobrir falhas de segurança em apps e serviço, apontou que quem usa o aplicativo Transmission para baixar Torrents está sujeito a uma falha de segurança que dá acesso ilimitado da lista de downloads a hackers.

De acordo com o site ‘Olhar Digital’, o aplicativo permite que outros usuários tenham acesso remoto à lista de downloads. Logo, é possível alterar arquivos – troca um filme por um vírus, por exemplo. A falha também torna possível desviar a rota do arquivo para que ele seja baixado em outro dispositivo.

Segundo a reportagem, desenvolvedores do ‘Transmission’ já se pronunciaram e afirmaram que uma correção será lançada o mais breve possível.