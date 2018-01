Fios da rede de energia podem ser derrubados por árvores no Bairro Bom Sucesso; Moradores pedem providências

Os moradores aguardam uma intervenção do setor competente antes que aconteça o pior.

Os moradores do Bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, entraram em contato com a nossa reportagem na tarde de hoje com a meta de chamar a atenção das autoridades competentes para um problema sério verificado próximo à ponte do igarapé Cafezal. Nesse local, os fios de alta e baixa tensão da rede de energia elétrica podem ser derrubados por galhos de árvores.

Os moradores informaram que vários galhos já estão em cima da rede de energia. “A situação aqui está muito complicada. Queremos pedir a equipe da Eletrobrás que possa verificar essa questão. Além disso, que possa tomar providências em caráter de urgência”, comentou o morador Raimundo Bezerra da Costa.

A chuva acompanhada de ventos desta semana deixou a comunidade mais preocupada ainda. Os moradores aguardam uma intervenção do setor competente antes que aconteça o pior.