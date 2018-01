Falta de recursos impede implantação de Campus da UFAC em Sena

Em Sena, todos os anos centenas de alunos concluem o Ensino Médio, porém, muitos deles param os estudos porque não tem condições de cursar a faculdade em Rio Branco.

A Universidade Federal do Acre está dando andamento ao processo de Interiorização da UFAC em nosso estado. No Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), consta a implantação de um Campus Universitário em Sena Madureira, o que poderá resultar na implantação de novos cursos de nível superior para a juventude. A confirmação foi dada nesta terça-feira, 16, pelo Reitor da Ufac, Minoru Kinpara.

Mas, para que esse importante benefício se torne realidade não basta somente a boa vontade da reitoria da Ufac. É preciso, acima de tudo, de recursos já que a Universidade não tem condições para realizar tal obra. “Nós colocamos no PDI e no Plano de Desenvolvimento Estratégico a implantação de um Campus da Ufac em Sena que inclusive já foi aprovado pelo Conselho Universitário. Hoje temos apenas um núcleo aqui no município funcionando com dois cursos, mas sabemos que isso é insuficiente. Para que esse Campus seja construído, precisamos do apoio dos nossos deputados federais e senadores”, comentou Minoru Kinpara.

Os dois cursos atuais em Sena (História e Geografia) foram implantados graças a uma emenda destinada pelo ex-deputado federal Henrique Afonso. Em 2014, alguns parlamentares se elegeram com a promessa de que destinaram recursos para a Ufac ampliar os cursos em Sena Madureira, mas até agora não cumpriram essas promessas.

Vereador Tom Cabeleireiro sugere audiência pública com deputados federais e senadores

Diante da falta de recursos para a construção do Campus da Ufac em Sena, o vereador Tom Cabeleireiro (PV) estará encaminhando um ofício junto com os demais vereadores aos deputados federais e senadores para que venham a Sena Madureira participar de uma audiência pública e ouvir a demanda dos moradores. “Nós temos 8 deputados federais e 3 senadores. Eles precisam ajudar Sena Madureira nessa questão da UFAC. A educação tem que ser prioridade, então, estamos propondo a realização dessa audiência pública”, comentou.

