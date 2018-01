Faculdade São José diz em nota que já se adequou às exigências do MEC

Após aparecer entre as três piores universidades privadas do Brasil, a Faculdade São José (Católica), emitiu nota para esclarecer que o levantamento é antigo e que diz respeito ao período entre 2013 e 2015, sendo que, após isso, a instituição de ensino superior já se adequou às exigências do Ministério da Educação (MEC).

“Na lista divulgada pelo site pelo site www.exame.com.br, no ano de 2017, é possível identificar que existem mais de 100 instituições de ensino superior em todo o Brasil com IGC contínuo inferior aos IGC’s contínuos das instituições acreanas”, esclarece a faculdade.

Além da Faculdade São José, o Acre tem outras duas instituições na mesma relação: Sinal e Euclides da Cunha, ambas de Rio Branco. Elas são as únicas acreanas classificada na lista negra do MEC. A reportagem não conseguiu contato com as instituições de ensino na manhã desta segunda-feira, dia 15, quando divulgado o material.

Anualmente o Ministério da Educação (MEC), por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), publica os indicadores de qualidade do ensino superior e o principal deles é o IGC (Índice Geral de Cursos). Entre públicas e privadas, foram 2.132 instituições de ensino superior avaliadas e 307 não atingiram a classificação mínima.

As três faculdades atingiram a pior nota de todas: média 1. Isso demonstra a incapacidade das instituições em formar novos graduados e emitir diplomas de nível superior. O índice varia de 1 a 5, sendo que notas abaixo de 3 são consideradas insatisfatórias.

Com a nota abaixo de 3, a “média azul” do índice, as faculdades São José, Sinal e Euclides da Cunha poderão ser sancionadas pelo ministério, sendo impedida até de abrir novas turmas. Há também a possibilidade de a faculdade não puder realizar novos processos seletivos de ingresso, pelo menos até que a nota volte ao patamar ideal.