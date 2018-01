Estacionamento da Arena da Floresta, em Rio Branco, terá carnaval durante cinco noites

Vai ter carnaval este ano no Estacionamento da Arena da Floresta. Um grupo de empresários locais se reuniu nesta terça-feira, 16, e definiu a estrutura que será disponibilizada durante os cinco dias de folia, entre os dias 09 (sexta-feira) e 13 (terça-feira) de fevereiro.

O “Carnaval da Família, Arena Família”, como foi denominado, terá uma estrutura cercada por grades e praça de alimentação e camarotes sob tendas. “Esperamos entre oito e dez mil pessoas por dia”, informa o empresário Neto Brito, um dos organizadores do evento.

A entrada será de graça. A festa terá trio elétrico e o palco fixo da arena. 15 cantores e bandas locais, além de blocos carnavalescos, vão comandar a folia nas cinco noites. “Muito Axé, samba, marchinha. Vamos mesclar de tudo um pouco”, diz o empresário.

A estrutura cercada terá duas entradas com rigorosa segurança e revista logo no acesso. Para garantir a segurança

do lado externo, o grupo que organiza o evento enviou ofícios à Secretaria de Segurança Pública solicitando a presença da Polícia Militar no local.

Uma reunião para definir o policiamento na parte externa da área deve ser realizada nesta semana.