Equipe do BBB está em Rondônia e Ex-Miss pode ser a Brother “Beradeira”

Porto Velho pode ter primeira participante na décima oitava edição do Big Brother Brasil

Na primeira edição do reality show da Vênus Platinada, que foi anunciado oficialmente que terá um integrante na casa do estado de Rondônia. A produção faz mistério, mas o clima de oba-oba indica que a ex-miss Rondônia 2015, Gabriela Rossi, de 23 anos pode ser a moradora da casa mais vigiada do Brasil, como dizem. A desconfiança surgiu por ela aparecer em um chamado oficial do programa Big Brother Brasil 2018. Gabriela é estudante de Jornalismo e reside na capital, Porto Velho.

Pela manhã nas redes sociais, vários internautas deram o spoiler de quem seria o tal candidato. O fato de a modelo ter viajado rapidamente ao Rio de Janeiro, cidade onde acontece o programa deu dicas que foram ventiladas nas redes sociais. O questionamento de agora é se realmente ela for à escolhida, se esse vazamento pode gerar a não participação ou o rolar de cabeças da produção do BBB18.