Empresários vão assumir organização do Carnaval 2018 em Cruzeiro do Sul

A festa de Carnaval em 2018 deve ser organizada pela iniciativa privada em Cruzeiro do Sul. A informação foi confirmada pela prefeitura que disse que vai entrar com parceria. Em 2017, a tradicional festa foi cancelada e muitos foliões procuraram a cidade vizinha, Mâncio Lima, para festejar.

O assessor do gabinete da prafeitura, Neto Vitalino, informou que a festa está confirmada com a parceria da prefeitura, mas que cabe aos empresários a organização. “Tivemos uma primeira reunião para discutir e ficaram de decidir quantos vão participar da produção, mas a festa vai acontecer”, disse.

O Carnaval Popular acontece no Centro Cultural da cidade e atrai pessoas de diversas cidades. Em 2015 e 2016 a festa foi feita pela iniciativa privada e em 2017 cancelada e esse ano deve retornar com a organização dos empresários. O evento está previsto para ocorrer do dia 10 a 13 de fevereiro.