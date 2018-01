Empregados sobre pré-candidatura do presidente do Basa: “o pior da história”

A Aeba, Associação dos Empregados do Banco da Amazônia, fez circular panfleto em que afirma que o presidente da instituição, Marivaldo Melo, deve satisfação interna sobre sua pré-candidatura a deputado federal. O bancário é afilhado político do senador Sérgio Petecão e preferido do PSD. Em nome dos trabalhadores do Basa, a associação diz que Marivaldo é o pior presidente que já passou pelo cargo. E deixa no ar a questão: “quem não faz o papel de presidente vai fazer como político?”

