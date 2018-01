Delegado Marcos Frank diz que combate ao tráfico de drogas em Sena vai continuar

Somente neste ano, as polícias civil e militar já apreenderam mais de 6 quilos de drogas na região de Sena Madureira

Em entrevista concedida à Rádio Dimensão FM nesta terça-feira, 16, o delegado de Sena Madureira, Marcos Frank, falou sobre um dos graves problemas que assola a comunidade – a comercialização de entorpecentes. De acordo com ele, a polícia continuará intensificando o combate a esse tipo de crime no município.

Somente neste ano, através de um trabalho conjunto, as polícias civil e militar já apreenderam mais de 6 quilos de drogas na região de Sena Madureira, distribuídos entre maconha e cocaína. “Esse total representa mais do que foi apreendido no ano passado. Trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar e temos investigações em andamento”, salientou.

Apesar da eficiência da Polícia local, ainda faltam muitos recursos para melhorar ainda mais o trabalho. As Barreiras na BR-364, por exemplo, não estão mais sendo feitas frequentemente pela Polícia Militar por falta de efetivo. Com a estrada desguarnecida fica mais fácil para os infratores tentarem penetrar com drogas em Sena Madureira. Sendo assim, a polícia vem redobrando a vigilância dentro da cidade.