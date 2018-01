Corredor do Pronto Socorro de Rio Branco fica lotado de pacientes

O corredor do centro cirúrgico do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) ficou lotado de pacientes na manhã desta quarta-feira, dia 17. A situação se dá pelo número de pacientes que deram entrada na unidade de saúde. A situação estaria ocorrendo desde a noite de terça-feira, dia 16.

Imagens enviadas ao ac24horas mostram a situação. Macas com pacientes estão espalhados rentes à parede do hospital. As cirurgias, segundo a Direção do Huerb, estão sendo realizadas normalmente, portanto, a alegação de que houve suspensão não condiz com a realidade.

Uma enfermeira do hospital relata que o problema é rotina no hospital, e que os leitos nem sempre ficam vazios porque o setor que regula as transferências para outras unidades não tem o fluxo rápido, aglomerando pacientes dentro do único hospital público de urgência e emergência da Capital.

“Infelizmente essa é uma realidade, ainda hoje. As pessoas precisam ficar do lado de fora, porque não tem leito para colocar os pacientes. Os médicos mandam transferir para a Fundação, mas a Regulação não autoriza. Aí fica tudo assim, lotado e sem espaço para os outros. Isso é muita incompetência”, destaca.

Na manhã de quarta-feira, a reportagem esteve no hospital. Sem autorizar a divulgação do nome, um dos acompanhantes disse que precisou deitar no chão a noite porque não havia espaço nem para colocar cadeira no corredor. “É uma situação triste, a gente não sabe nem o que fazer, porque ninguém resolve. É humilhante isso!”, diz.