Após concluir o ensino médio, jovem reclama sobre a falta de oportunidades em Sena Madureira

Além da falta de empregos em Sena Madureira, também faltam mais cursos de nível superior

O jovem Tiago Henrique de Carvalho Silva Santos, 17 anos de idade, residente em Sena Madureira, concluiu o ensino médio no ano passado e está desempregado. Nesta manhã em entrevista à Rádio Dimensão FM, ele disse que faltam muitas oportunidades para a juventude no mercado de trabalho.

“A sociedade, como um todo, precisa abraçar a nossa juventude principalmente com relação ao mercado de trabalho. Tenho certeza de que um empresário ficaria mais feliz em ver um jovem trabalhando na sua empresa do que assaltando. Muitos jovens, assim como eu, já concluíram o ensino médio e estão desempregados, sem ter o que fazer. Precisamos que os nossos governantes olhem com mais carinho pra todos nós para que a nossa juventude não seja abraçada pelo mundo da criminalidade”, comentou.

