Nivel Rio Acre deve voltar a subir nos próximos dias em Rio Branco, diz Davi Friale

O nível do rio Acre em Rio Branco baixou consideravelmente nas últimas 48 horas. Na primeira medição da manhã desta terça-feira, 16, o manancial está com 12,34 metros. O Riozinho do Rola, também continua baixando, e apresentou o nível das águas em 9,98 metros.

Entretanto, na capital acreana, segundo o pesquisador meteorológico Davi Friale, o manancial voltará a subir nos próximos dias, podendo transbordar até domingo – 21/1/2018 -, quando um volume acentuado de água, junto com muitos troncos e galhos de árvores, estará passando pela cidade. A causa é a enorme quantidade de chuvas nas cabeceiras do manancial.

Em Assis Brasil o rio apresentou elevação e está com 8,32 metros. Assim como Brasileia que está com nível de suas águas em 4,05 metros.

A Defesa Civil segue monitorando o nível do rio Acre a cada 3 horas. A Prefeitura de Rio Branco e o governo do Estado continuam em alerta para o caso de uma possível cheia.