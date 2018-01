Italiana de 18 anos leiloa virgindade na internet

Modelo diz que quer financiar seus estudos na Universidade de Cambridge

Uma modelo italiana de 18 anos está leiloando avirgindade na internet. A jovem pediu um milhão de euros (cerca de R$ 4 milhões), de acordo com o jornal The Sun. A italiana escolheu um nome fictício, Nicole, para fazer o anúncio, pois prefere manter o anonimato. Ela resolveu colocar a “primeira vez” à venda para realizar o sonho de estudar na Universidade de Cambrigde. Assim que a “venda” for concretizada, pedirá residência no Reino Unido.

”Eu decidi que a minha virgindade era preciosa quando eu tinha 16 anos”, contou ao jornal The Sun. ”Tinha uma boa instrução quando comecei a procurar na internet um modo para financiar meus estudos”, contou.

“Achei uma série de publicidades deste tipo e descobri que algumas meninas estavam se vendendo por 3,5 milhões de euros. Então eu decidi que faria isso quando eu completasse 18 anos”, relatou a jovem.

“Espero poder ter a possibilidade para financiar meus estudos, ajudar minha irmã e minha família, e comprar uma casa para meus pais”, disse a modelo. (ANSA)