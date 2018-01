Em 2017, Justiça Volante atendeu mais de 1,6 mil casos de acidente de trânsito em Rio Branco

A Justiça Voltante de Rio Branco atendeu mais de 1,6 mil casos de acidente de trânsito no ano de 2017. Dos casos, mais de 1,1 mil foram autuados e cadastrados como processos.

Em 735 dos acidentes, as partes envolvidas entraram em acordo no local das ocorrências. Os dados foram divulgados pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJ-AC) nesta segunda-feira (15).