Dois artefatos explosivos são achados em agência da Caixa em Rio Branco

A informação foi confirmada pelo capitão Rogério Ferreira, do Batalhão de Operações Especiais (Bope). De acordo com ele, os criminosos chegaram a tentar explodir os artefatos, mas os explosivos acabaram falhando.

“Há, comprovadamente, dois artefatos dentro da agência que podem a qualquer momento explodir ou não. A informação que temos é que quatro pessoas encapuzadas quebraram a porta principal da agência e colocaram os artefatos. Como não explodiu, eles saíram do local e fugiram”, afirmou.

Ferreira falou ainda que para garantir a segurança da população toda a área foi isolada. As Ruas Silvestre Coelho e Nações Unidas estão fechadas. “Estamos aqui com as Polícias Militar, Civil e Federal e a área vai ficar isolada até que a siatuação seja resolvida”, acrescentou.