Detran notifica mais de 3,6 mil motoristas e dá prazo para defesa de multas de trânsito

A Diretoria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 16, oito editais de Notificações.

No total, 3.602 motoristas são notificados sobre o cometimento de multas de trânsito. Na mesma publicação outros dois editais notificam os bancos quanto aos 588 veículos removidos, que estão alienados por bancos e financeiras, em virtude de irregularidades.

A maioria dos notificados terão o prazo de 30 dias para interpor recurso de multa, por escrito, perante a Junta Administrativa de Recursos de Infrações – Jari/Acre. Já outros têm somente 15 dias para defesa. O formulário de requerimento pode ser retirado no sítio eletrônico www.detran.ac.gov.br.