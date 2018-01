Corpo é encontrado às margens do Igarapé São Francisco no bairro Conquista

O corpo de um homem ainda sem identificação foi encontrado por moradores no bairro Conquista, às margens do Igarapé São Francisco no início da tarde desta terça-feira (16).

O corpo estava despido, ou seja, sem roupas e com diversas marcas de agressão. A suspeita é de que ele tenha sido torturado até a morte e arrastado para a região de mata da localidade.

O local foi isolado pela Polícia Militar até a chegada da perícia para o levantamento de informações. Em seguida o corpo foi levado a base do Instituto Médico Legal (IML).

A causa da morte deverá ser apontada em um prazo de até 30 dias. Populares disseram que escutaram gritos durante a madrugada, mas, ninguém sabia de onde e de quem partia.