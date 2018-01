Bandidos tentam explodir autoatendimentos em agência da Caixa Econômica no Bosque

Bandidos armados tentaram arrombar os caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal (CEF) que estão dentro da Agência Aquiry, no bairro Bosque, em Rio Branco. O crime ocorreu na madrugada desta terça-feira, dia 16, por volta das 03 horas.

Segundo apurou ac24horas, extraoficialmente, o grupo armado chegou à agência bancária, arrombou a porta da frente e, em seguida, espalhou os explosivos pelos caixas. Contudo, as bombas caseiras falharam e os bandidos precisaram fugir antes de serem presos.

Testemunhas do crime contam que os bandidos usaram uma ferramenta para arrobar a porta de vidro, mas imagens ou nomes dos suspeitos ainda não foram divulgados. A Polícia Civil já cercou o local para fazer a perícia.

A reportagem tentou contato com a Superintendência da Caixa Econômica Federal no Acre, mas não obteve sucesso nas tentativas. O superintendente do banco, Márcio Martins, está acompanhando o caso de perto, mas também não deu entrevistas.