Vereadora Ivoneide cobra recapeamento da BR-364 entre Sena e Rio Branco

Em Sena Madureira as reclamações são constantes com relação a buraqueira que vem tomando conta da estrada

Após publicação do site Senaonline.net sobre as péssimas condições de tráfego na BR-364, entre Sena Madureira e a capital acreana, a vereadora Ivoneide Bernardino (PSB), se manifestou, adiantando que já encaminhou ofício ao diretor do DNIT no Acre, Tiago Caetano, reivindicando trabalho de recapeamento no trecho.

“Por conta das reclamações da população, em datas anteriores encaminhei ofício ao representante do DNIT no Acre cobrando recapeamento da estrada, mas até agora não obtive resposta. Vamos reiterar esse pedido porque a BR-364 tem muitos buracos, vindo a colocar em risco a vida das pessoas”, salientou.

Outros vereadores, como é o caso do vereador Tom Cabeleireiro (PV), também reforçam esse pedido em nome da população.

Em Sena Madureira as reclamações são constantes com relação a buraqueira que vem tomando conta da estrada. Com a chegada do inverno, a situação está ficando cada vez mais complicada.