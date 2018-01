TRAGÉDIA: Embarcação afunda com cinco pessoas; corpo de criança é encontrado

Uma criança de 3 anos, João Miguel, teve o corpo localizado nesta manhã de domingo

O naufrágio de uma embarcação aconteceu durante o sábado (13), no Rio Abunã, afluente do Madeira, região de Fortaleza do Abunã, distrito de Porto Velho.

Uma criança de 3 anos, João Miguel, teve o corpo localizado nesta manhã de domingo. Dois homens ainda estão desaparecidos.

Conforme informações apuradas, cinco pessoas da mesma família estavam em uma canoa que acabou afundando devido a infiltração. Duas mulheres conseguiram nadar até a beira do rio e se salvaram.

João Miguel, o pai dele Francisco Sobrinho e outro homem identificado como Raimundo Cavalcante se afogaram.

Equipes do Corpo de Bombeiros fazem buscas para localizar os dois homens desaparecidos.