TIROS: PM e filho são presos acusados de duplo homicídio

O crime aconteceu no dia 08/01/2018, no distrito de Nova Califórnia, Porto Velho e foi motivado devido uma discussão.

Policias civis da Delegacia Extrema (9ªDP), distrito de Porto Velho, com apoio de policiais militares da localidade e de Nova Califórnia, realizaram no sábado (13) o cumprimento das prisões preventivas de Jeferson G. B., vulgo ‘Jefinho/Chefinho’ e do policial militar da reserva Joaquim B., (filho e pai), acusados de terem executados a tiros Cláudio Sperotto da Silva, ‘Índio’ e Francisco Silva de Melo, vulgo ‘Santo’.

Depois de intensa investigação realizada por policiais civis lotados na Delegacia de Extrema, nos dias que procederam as mortes das vítimas, logrou-se êxito em desvendar as autorias dos homicídios que causaram pânico na região.

O Delegado de Polícia de Extrema representou pela prisão preventiva dos executores e o Magistrado da 2ª Vara do Tribunal do Júri deferiu o pedido e decretou as prisões preventivas dos assassinos.

De acordo com o Delegado em Extrema, Dr. Marcos Correia, as investigações foram iniciadas logo após o crime e com a oitiva da testemunhas oculares, bem como de relatório investigativos, logrou-se êxito nas identificações e prisões dos suspeitos.

Durante diligência, foram apreendidas munições na residência dos conduzidos.