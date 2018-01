Sipam prevê segunda-feira (15) com céu nublado a encoberto em todo o Acre

A Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) segue atuando em grande parte do sul da Amazônia e com isso há muita instabilidade pela região, inclusive sobre o Acre. A previsão para esta segunda-feira (15) é de céu nublado a encoberto em todo o Estado, com algumas aberturas de sol. Há possibilidade de pancadas ocasionais de chuva com trovoadas em todas as regiões acreanas no decorrer desta segunda-feira.