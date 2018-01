SGA convoca candidatos do concurso da PM para entrega de exames toxicológicos e fase de investigação criminal e social

Listas de convocação foram publicadas nesta segunda-feira (15), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Os candidatos do concurso para soldado da Polícia Militar do Acre (PM-AC) foram convocados para a entrega de Exames Médico e Toxicológico e também para a entrega de documentos para a fase de Investigação Criminal e Social do certame.

As listas foram publicadas pela Secretaria de Gestão Administrativa (SGA) nesta segunda-feira (15), no Diário Oficial do Estado (DOE).

Para fazer a entrega dos exames e/ou lados solicitados por decisão judicial, os candidatos precisam comparecer na Clínica Menino Jesus (Climej), no dia 26 de janeiro, às 8h. A clínica fica na Rua Minas Gerais, bairro Preventório, na capital.

Já os candidatos convocados para a Investigação Criminal e Social devem ir pessoalmente, do dia 15 ao dia 19 de janeiro, entre as 7h e 13h, na Assessoria de Inteligência da Polícia Militar, na Av. Nações Unidas, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Em Cruzeiro do Sul, os candidatos devem comparecer no 6º Batalhão da Polícia Militar, na Rua Paraná, bairro 25 de Agosto.

Para fazer a investigação, os candidatos precisam apresentar formulário, com informações confidenciais – FIC, disponibilizado no site da organizadora.

Além disso, os convocados devem apresentar original e cópia do comprovante de residência atual, datado em até dois meses, duas fotos 5×7 coloridas e certificado de reservista para os candidatos do sexo masculino.

Também é necessário apresentar certidões negativas de antecedentes expedidos pela Polícia Civil, Polícia Federal, Justiça Estadual, incluindo Juizado Especial. Além disso, devem ser apresentados antecedentes expedidos pela Justiça Federal, incluindo Juizado Especial. Todos os documentos devem ser expedidos dos locais em que o candidato morou nos últimos cinco anos.

Candidatos que são ou ex-militares, ou que tenham servido nas Forças Armadas ou em Polícias e Bombeiros Militares de Estados, precisam apresentar ainda a certidão negativa da respectiva Justiça Militar ou Vara Especial.

O candidato deve levar ainda original e cópia do certificado de conclusão do Ensino Médio. Em caso de falta do documento, a banca vai aceitar a declaração de conclusão de curso com o histórico escolar. Para quem ainda estiver cursando o nível médio, vai ser aceito cópia autenticada da declaração escolar com o histórico escolar parcial.

Para mais informações, os candidatos podem entrar em contato através dos telefones (21) 3674-9190 (Rio de Janeiro) e (68) 3025-0735 (Rio Branco), ou pelo e-mail atendimento@ibade.org.br.