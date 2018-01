SEM DESCONTO: Mulher nega programa sexual por R$ 30,00 e é ameaçada de morte por cliente

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes

O crime ocorreu na manhã deste domingo (14), na Rua Algodoeiro com Abacateiro, bairro Cohab, setor Sul de Porto Velho. O motorista Antônio J. P., 54, foi preso após ameaçar matar a facada uma garota de programa de 18 anos.

Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento, no momento em que foi acionada pela vítima em desespero. Ela afirmou que há algum tempo faz programas sexuais com o suspeito. Porém, hoje recusou por ele ter apenas R$ 30,00. Com raiva, o suspeito se armou com uma faca tipo peixeira e ameaçou matá-la.

Os policiais fizeram diligências junto com a vítima e conseguiram localizar Antônio. A faca foi encontrada jogada próxima dele. O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Central de Flagrantes.