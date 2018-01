Saiba como se candidatar a uma bolsa do ProUni em 2018

As inscrições do primeiro semestre deste ano para o Programa Universidade para Todos (ProUni) poderão ser feitas de 6 a 9 de fevereiro

As inscrições para o Programa Universidade para Todos (ProUni) do primeiro semestre de 2018 estarão abertas do dia 6 a 9 de fevereiro. A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no site do ProUni.

O que o ProUni oferece?

O programa oferece bolsas integrais em instituições privadas de educação superior para alunos cuja renda familiar bruta mensal per capita não seja maior que um salário mínimo e meio. Os cursos podem ser de graduação e sequenciais de formação específica. Além disso, são oferecidas bolsas parciais (50%) para candidatos com renda familiar bruta mensal per capita inferior a três salários mínimos. Apenas no segundo semestre de 2017, foram concedidas mais de 147 mil bolsas nas duas modalidades.

Quem pode se inscrever?

Podem tentar vagas estudantes que não possuem diploma de curso superior e que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 sem ter zerado a prova. O interessado deve ter feito todo o ensino médio em escola pública ou em escola privada como bolsista integral. Pessoas com deficiência e professores da rede pública também podem se inscrever.

Onde faço a inscrição?

A candidatura e o acompanhamento do processo devem ser feitos no site do ProUni. As inscrições vão ficar abertas de 6 a 9 de fevereiro.

Quando sai o resultado?

A previsão é de que o resultado da primeira chamada seja divulgado em 14 de fevereiro. Já a segunda chamada deve ser divulgada no dia 2 de março. Aqueles candidatos que não foram pré-selecionados para as chamadas podem se inscrever, entre 16 e 19 de março, para participar da lista de espera.

Posso acumular ProUni e Fies?

O bolsista parcial pode contratar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e financiar a parte da mensalidade não coberta pelo ProUni, sem a apresentação de fiador. Entretanto, os benefícios não podem ser acumulados em cursos ou instituições distintas. Com informações do Portal Brasil.