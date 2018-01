Robô para fazer sexo é lançado em feira de tecnologia

O novo modelo do robô RealDoll, destinado para práticas sexuais, estava presente na CES 2018, maior feira de tecnologia do mundo

Parece que a tecnologia não tem limites. Na edição de 2018 da maior feira de tecnologia do mundo, que terminou nessa sexta-feira (12) em Las Vegas (EUA), alguns produtos curiosos e polêmicos chamaram a atenção do público. A robô sexual Solana é um deles.

O novo modelo do robô RealDoll, destinado para práticas sexuais, estava presente na CES 2018. Como explica o Tech Tudo, o dispositivo é controlado por inteligência artificial. Além disso, o usuário também pode definir seu comportamento e ações por meio de um aplicativo e o corpo da máquina deve reagir ao toque e emitir calor.

A responsável pela fabricação, a empresa Abyss Creations, promete que será possível trocar as faces da boneca com facilidade e garante que lançará uma versão masculina do robô no futuro.

A previsão para o lançamento do robô nos Estados Unidos é para este mês e os preços devem variar entre R$ 25.725 a R$ 32 mil.