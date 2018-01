Pizzaiolo é morto com tiro no pescoço durante assalto em Rio Branco

O pizzaiolo Júnior Cezar Pontes da Silva, de 19 anos, morreu após ser baleado no pescoço durante um assalto. O crime ocorreu na madrugada desta segunda-feira (15) no bairro das Placas, em Rio Branco. Silva voltava de bicicleta do trabalho com um colega quando foi assalto. O corpo do jovem está no Instituto Médico Legal (IML) para reconhecimento por parte da família.