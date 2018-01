Pela primeira vez, mulher assume superintendência da Polícia Federal no Acre

Delegada Diana Calazans Mann assumiu a superintendência da PF-AC no lugar do delegado Chan Fan.

A superintendência da Polícia Rodoviária do Acre (PF-AC) anunciou, nesta segunda-feira (15), que está sob nova chefia. A delegada federal Diana Calazans Mann assumiu a direção da superintendência regional no lugar do delegado Chan Fan. Essa é primeira vez que uma mulher assume a superintendência no estado.

A PF-AC informou que Diana é delegada desde 2003 lotada em São Borja, no Rio Grande do Sul. Ela é graduada em direito pela Universidade Federal de Santa Maria, pós-graduada em gestão de segurança pela Fundação Universidade Luterana do Brasil.

Entre as demais classificações da delegada estão a chefia da Delegacia de Defesa Institucional na Superintendência do Rio Grande do Sul de 2010 a 2014; Coordenação Geral de Remoção, Inclusão e Classificação do Sistema Penitenciário Federal nos anos de 2014 e 2015; além de ter sido chefe da Divisão de Direitos Humanos entre 2015 e 2017.

Atualmente a delegada cursa mestrado no Instituto Superior de Ciência Policiais e Segurança Interna de Lisboa.