Pastor vítima de bala perdida se filia no PRTB e é recebido com festa

O pastor Moisés Xavier, vítima de uma bala perdida na região da cabeça, enquanto passava em frente ao antigo prédio da Polícia Federal em direção a uma vigília, se filiou semana passada no PRTB. O partido terá candidato a governador, o locutor Lira Xapuri, e o próprio Moisés poderá ser o vice. “Fala paletó”, como é conhecido o pastor, chegou chegando na nova sigla, depois de passar 15 anos filiado no PPS. Foi recebido com festa e os novos colegas de partido fizeram com ele uma oração, em agradecimento ao milagre na vida dele, que escapou da morte, depois de passar 15 dias na UTI com uma bala alojada na cabeça. O tiro foi disparado por um elemento que executava um viciado na região do Papoco e o pastor passava no local na mesma hora, coincidentemente. “Deus deu o livramento para Ele”, acredita Xapuri, seu novo presidente.

Relacionado