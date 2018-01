Pastor Luzivan: “Se a esquerda prosperar no Brasil o evangelho aqui também corre risco”

O pastor assembleano e advogado Luzivan Aguiar faz uma campanha em sua igreja, no conjunto Universitário, em favor dos cristãos da Bolívia, ameaçados pelo ditador de esquerda Evo Morales com uma lei que criminalizará o evangelho. Ele não vê nenhuma novidade no comportamento do déspota boliviano, uma vez que inviabilizar o cristianismo é uma marca da esquerda em todo o mundo. Foi assim na União Soviética, na Albania e em todos os países onde a esquerda governou por muito tempo. No Brasil essa perseguição aos cristãos só ainda não se materializou porque a esquerda, por intermédio do PT, não conseguiu seu intento, que era permanecer no poder por mais tempo. “Caso eles consigam mais uma vez, ai o evangelho corre risco”, diz o pastor, que falou mais o seguinte ao Blog do Evandro Cordeiro:

Blog – Pastor a esquerda carrega consigo esse perfil, o de criminalizar o evangelho. Mas estamos nos anos dois mil e tal, tempos de barreiras rompidas, obstáculos superados, mas essa notícia que vem da Bolívia é perturbadora. Como os evangélicos devem agir ou reagir?

Pastor Luzivan – Olha, amigo Evandro Cordeiro, a doutrina marxista-leninista (Max e Lenin) sempre pregou o totalitarismo, a estatização dos bens privados e o domínio do Estado sobre os meios de produção e sobre as pessoas, suprimindo inclusive o direito de pensar livremente. Essa sede de dominar as pessoas, suas liberdades, como se o homem fosse incapaz de tomar suas próprias decisões está patente em cada governo de esquerda que o Brasil teve até hoje. As pessoas, nesses governos, passaram a não ter voz, as instituições de classe, em sua maioria dominadas pelo Estado, passaram a responder pelas pessoas, quase sempre defendendo os interesses dos governantes, em prejuízo da população. Pois bem, esse modelo totalitário desde seus pensadores originais defendem que o Estado deve dominar a religião, na verdade ela deve ser um instrumento a mais de controle e manutenção dos déspotas da modernidade. Isso porque, como Jesus disse, a verdadeira religião, que tem por base o evangelho de nosso senhor e salvador Jesus Cristo que liberta, traz o homem para dentro da verdade, e o conduz neste caminho. “E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará”, diz João 8.32”, cita o pastor.

Blog – Os evangélicos temem que esse fantasma volte a atormentar os cristãos do Brasil?

Pastor Luzivan – Quanto ao Brasil, esse plano de dominação ideológica e governos totalitários nasceu aqui, no famoso Foro de São Paulo, quando ficou definido que esse modelo que o maluco Evo Morales acaba de implantar na Bolívia, deveria ser implantado em toda a América do Sul, inclusive com a cooperação dos demais países participantes desse famigerado Foro. Se corremos perigo de ser implantado aqui? Na minha opinião o perigo é real e iminente, se elegermos qualquer representante da esquerda à presidência da nação. Podem esperar que no dia seguinte o golpe será dado.

Blog – Que reação os crentes devem ter diante dessa ameaça da qual o senhor se refere e em relação ao que está acontecendo na Bolívia?

Pastor Luzivan – Nossa reação deve ser orando pelos nossos irmãos bolivianos e cuidando para que esse projeto nefasto não venha se tornar uma realidade em nossa não. Para isto as igrejas precisam ter coragem de se desvencilhar de qualquer projeto ligado a essa gente, não votar, não se vender (como muitos já fizeram) e, sobretudo, combater, dia após dia, essa ideologia completamente contraria a Palavra de Deus. No Brasil ainda não foi implantado como na Bolívia, mas nunca os evangélicos perderam tanto como nos governos de esquerda, nunca vimos tanta afronta à nossa fé e aos princípios da palavra de Deus, sobretudo, à família. No poderoso nome de Jesus os servos de Deus genuínos não se renderão, não se prostrarão e não se calarão.