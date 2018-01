Pais enfrentam fila para matricular estudantes na Escola Instituto Santa Juliana, em Sena

Nas outras escolas da rede estadual, as matrículas para alunos novos também começaram na data de hoje.

A Escola estadual Instituto Santa Juliana deu início nesta segunda-feira, 15, às Matrículas para Alunos novos que foram encaminhados das escolas da rede municipal. O prazo, segundo o calendário, se estende até o dia 19 deste mês.

O que chamou bastante atenção é que muitos pais chegaram cedo da manhã na referida unidade de ensino para conseguir vagas para seus filhos. A Escola Instituto Santa Juliana que no ano passado foi finalista do prêmio Gestão Escolar e ganhou um Prêmio a nível nacional, é uma das mais procuradas do município.

Pela parte da manhã, foram distribuídas em torno de 90 senhas para a comunidade. “Hoje começamos as matrículas para os alunos que estão ingressando no 6º ano. Pela manhã, foram entregues 90 fichas e à tarde serão entregues outras 90. Sabemos que a procura é muito grande, por isso, não dá pra atender a todos. Se restarem vagas, do dia 29 ao dia 31 estaremos informando para a comunidade”, comentou a professora Arturiety Gonçalves, gestora da escola.

Muitos pais foram pra frente da escola de madrugada na tentativa de matricular seus filhos no turno da manhã.

