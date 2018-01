“O PSD vai caminhar com o Gladson”, diz Petecão ao ser questionado sobre prefeito do Quinari

O senador Sérgio Petecão (PSD) disse agora há pouco ao Blog do Evandro Cordeiro que seu partido vai “caminhar com o Gladson Cameli para o Governo do Acre”, independente do posicionamento do prefeito do Quinari, André Maia, que se elegeu pela sigla, mas andaria insinuando apoiar o candidato do PT, Marcus Alexandre, ao Governo do Estado. “Ainda não vi nenhuma nota do André informando sobre seu posicionamento político para as eleições desse ano, por isso não posso operar em cima de notas que saem em colunas de jornais”, afirmou o senador.

Segundo Petecão, fora essa declaração dele dada esta manhã ao Blog toda e qualquer publicação em relação ao prefeito do Quinari não passará de fofoca. “Não conversei com ninguém sobre isso, nem com ele (André), nem vi nenhuma nota dele se posicionando. Então, enquanto isso, conto com ele como parceiro”, diz o senador, líder do partido que elegeu André prefeito.