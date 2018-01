Nova moda entre jovens dos EUA é mastigar pastilhas com detergente

Segundo médicos, brincadeira é capaz de colocar a vida em risco

De tempos a tempos, muitos jovens surgem com novas modas que gostam de compartilhar nas redes sociais com o objetivo de ditar tendência. Desta vez, o desafio passa por mastigar pastilhas com detergente, usadas em máquinas de lavar louça e roupa.

Segundo a CBS, o desafio atende pelo nome de ‘Tide Pod Challenge’ e está ganhando popularidade entre as camadas mais jovens da população, em especial nos Estados Unidos.

Nos vídeos que os adeptos da nova moda têm vindo a publicar nas redes sociais vê-se os jovens mastigando as pastilhas com detergente e depois a forçando o vômito para impedir que os compostos da substância entrem no organismo.

De acordo com o portal USA Today, o desafio começou como uma brincadeira do jornal The Onion – um jornal satírico – sobre o aspecto delicioso das pastilhas.

No entanto, a brincadeira espalhou-se e se tornou um desafio entre os adolescentes que os médicos já descreveram como perigoso para a saúde, uma vez que as pastilhas contêm etanol, polímeros e peróxido de hidrogênio.