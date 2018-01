Nova chefe da PF no Acre defende liberdade de expressão e tolerância zero a crimes na Internet, tráfico de pessoas e pedofilia

A nova Superintendente Regional da Polícia Federal, nomeada na última sexta-feira, 12, é a delegada Diana Calazans Mann.Ela tem vasta experiência no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, crimes de ódio e contra a honra, tráfico de pessoas e abusos cometidos por internautas, sobretudo contra mulheres (Veja vídeo abaixo de palestra da delegada).

Em 2014, Diana comandou a Operação Darknet, de combate à pedofilia, em 18 Estados e no Distrito Federal. Naquela época, 51 pessoas foram presas ao longo da investigação, que começou em Porto Alegre. Pelos menos cinco países – Portugal, Itália, Colômbia, México e Venezuela – foram avisados de que há suspeitos de conexões com a mesma rede em seus territórios.A investigação chegou à chamada Deep Web, uma área da internet que não é rastreada pelos navegadores comuns, na qual estão, entre outros, sites de intranet de empresas e corporações. A rede de pedofilia descoberta aproveitava a possibilidade de exibir e acessar imagens e trocar informações às escondidas nesse ambiente que também é conhecido como “internet invisível”. Foi a primeira vez que uma investigação feita na América Latina chegou à prática de crimes na Deep Web, algo que só havia ocorrido nos Estados Unidos e Inglaterra

“É importante, o brasileiro ter conscientização, que estes conteúdos espalhados na redes, é um crime, e não um entretenimento em grupos sociais, onde se expõem conteúdos relacionados ao sofrimento da vítima, fotos, que são compartilhados, quase em tempo real.

Perfil

Diana é Graduada em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, é pós-graduada em Gestão da Segurança pela Fundação Universidade Luterana do Brasil e atualmente cursa mestrado no Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Lisboa. É Delegada da Polícia Federal desde 2003 com primeira lotação em São Borja no Rio Grande do Sul onde foi chefe-substituta até o ano de 2006. Entre 2006 e 2008 foi lotada Núcleo de Correições da Superintendência da Polícia Federal no Rio Grande do Norte.

De 2010 até 2014 foi chefe da Delegacia de Defesa Institucional na Superintendência do Rio Grande do Sul. Assumiu a Coordenação Geral de Remoção, Inclusão e Classificação do Sistema Penitenciário Federal entre 2014 e 2015 tendo sido também Diretora-Substituta do Sistema Penitenciário Federal no mesmo período. Foi chefe da Divisão de Direitos Humanos entre 2015 e 2017 e agora traz a sua experiência para a fronteira tri-nacional na Amazônia iniciando a partir daquela data a chefia da Superintendência da Polícia Federal no Acre.